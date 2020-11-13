Секта «Свідків перемоги Трампа на виборах»

Якщо так далі піде, то трампофіли почнуть влаштовувати колективні камлання під час виступів Трампа

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Трамписты, отрицающие очевидное поражение на выборах, ведут себя как безумные сектанты-фанатики, слепо верящие в любой маниакальный бред своего гуру и истово отвергающие реальность, когда она противоречит его словам. Их сообщество становится похоже на секту «Свидетелей победы Трампа на выборах». Пророк там — Трамп, ипостаси дьявол: Обама, Хиллари Клинтон, Байден. Дьяволы-демократы политически распяли пророка Трампа, сфальсифицировав выборы. Но он воскреснет через пересчеты голосов и суд. Это будет его второе пришествие в президентское кресло. В новом Армагеддоне сойдутся белые силы добра во главе с Трампом (честные белые, богоугодные труженики) и черные силы зла, возглавляемые демократическими дьяволами (леваки, цветные, велферщики, эмигранты, BLM, ЛГБТ). Добро победит, Трамп устроит страшный суд над Клинтоном, Обамой, Байденом и ввергнет их в тюремный ад.

Если так дальше пойдет, трампофилы начнут устраивать коллективные камлания во время выступлений Трампа и будут молиться на его предвыборные плакаты. Ну, а минутки ненависти к «демократическим дьяволам» они уже давно проводят под руководством своего неистового «пророка».

К счастью, далеко не все сторонники республиканской партии такие. Вот оценка адекватного республиканца Alexander J Flint :

Этот театр надо заканчивать

«И последнее на сегодня по поводу выборов. В Пенсильвании объявили, что после 3го числа получено около 10000 бюллетеней. Таким образом, даже если их не будут считать, так как они пришли после 3го числа, цифры в Пенсильвании это не изменит, а они около 47000 голосов в пользу Байдена. То есть подавать в суд по поводу данных бюллетеней — бессмысленно. Пересчёт всего штата при таком отрыве тоже бесполезен - можно найти 200, ну 300, ну пусть даже 1000 потерявшихся голосов, но не 47 тысяч.

Если конечно не представить, что у Трампа планы подать в суд на все графства в штате, где он проиграл, так как ему кажется, что это обязано быть фальсификацией. Однако, видя как все судебные дела у него сыпятся, я предполагаю, что никаких доказательств фальсификаций, тем более массовых, у Трампа нет. (...)

Обвинять Аризону и Неваду в фальсификациях, Трампу тем более не с руки — там у власти республиканцы и они упрямо отрицают жульничество. А гос секретарь Джорджии, который не обеспечил Трампу нужные числа, ещё и отказался в отставку уходить, мягко послав и Трампа и всех, кто его к этому подталкивал.

Всё это мне кажется чисто психозом одного конкретного человека, который предпочитает свою альтернативную реальность, где он вот победил, а все остальные и остальное - это ложь и наговоры. А партия, уже давно бы его кинула под автобус, но смертельно боится своего электората, который выбирает фактически не их, а Трампа и их в придачу к нему. Потому свобода слова и выбора в этой партии, как я говорил неоднократно, давно забыта.

Парадокс в том, что когда то республиканцы были уважаемой и очень солидной конторой, с нормальными идеями и виденьем. У них были одиозные члены, но они не представляли ни большинства, ни лица партии. И идеи республиканцев, мне на порядки ближе, чем идеи демократов. Тем более таких демократов, как они сегодня стали — левизной без мозгов. Но то, во что превратились республиканцы, насколько они себя уронили вниз и как дико всё это выглядит со стороны, скрывать или замалчивать просто невозможно.

Bottom line — рано или поздно, но этот театр надо заканчивать или конкретно спросить, а где факты? Пока никаких доказательств мы не видим».

Я не согласен с автором в оценке демократов, но это его видение ситуации.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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