Активістка Грета Тунберг зустрілася у Давосі з британським принцом Чарльзом



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Принц Уельський Чарльз та кліматична активістка Грета Тунберг Фото: ВВС

Принц Уельський підтримав активність Грети

Принц Уельський особисто зустрівся із юною кліматичною активісткою Гретою Тунберг в рамках Світового економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє BBC.

«Принц Уельський Чарльз провів зустріч із кліматичною активісткою-підлітком Гретою Тунберг на Світовому економічному форумі в Давосі. Вони зустрілися після того, як член британської королівської родини закінчив виступ, у якому закликав до зміни парадигми в боротьбі зі зміною клімату», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, принц Чарльз підкреслив, що урядам та підприємствам негайно потрібен «чіткий план» із скорочення викидів вуглецю. Принц Уельський підтримав активність Грети та закликав до того, щоби 2020 рік став «роком, коли ми станемо на правильний шлях і врятуємо світ від катастрофи, яку самі спроектували».

Грета Тунберг виступила невдовзі після президента США Дональда Трампа. Вона різко розкритикувала політиків та лідерів бізнесу за те, що вони, за її словами, «постійно дають порожні обіцянки».

Натомість Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів «пророками апокаліпсису».

Президент США заявив, що кліматичні активісти хочуть, «щоб ми себе погано почували».