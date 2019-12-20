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    У Швеції засудили чоловіка, який погрожував вбити екоактивістку Тунберг

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    <span>Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року</span> - У Швеції засудили чоловіка, який погрожував вбити екоактивістку Тунберг
    Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року

    Чоловік стверджує, що просто хотів Тунберг налякати

    Стокгольмський окружний суд засудив чоловіка, який погрожував Греті Тунберг, до умовного терміну і 200 годин громадських робіт.

    Про це повідомляє Aftonbladet.

    40-річний чоловік погрожував згвалтуванням і вбивством на адресу Грети Тунберг і її матері Малени Ернман.

    В анонімних листах чоловік писав, що вб'є Малену Ернман, якщо її дочка публічно не оголосить, що авіаперельоти не впливають на зміну клімату.

    На допиті чоловік зізнався, що відправляв листи, оскільки Грета Тунберг занадто часто з'являлася в медіа. Він стверджує, що просто хотів її налякати.

    Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

    Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    Швеція суд чоловік Instagram Грета Тунберг
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