Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями



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Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений на честь початку нового десятиліття

На офіційній сторінці королівської британської сім'ї у соціальних мережах з'явилося фото, яке, безумовно, стане історичним. На новій святковій листівці королева Єлизавета II знята з трьома спадкоємцями престолу – принцом Чарльзом, принцом Вільямом і принцом Джорджем.

Фото з чотирма поколіннями королівської сім'ї, заявилося на сторінці The Royal Family в інстаграмі. Автором знімка став фотограф Рональд Маккечні.

«З новим роком! Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений на честь початку нового десятиліття. Бажаємо всім нашим підписникам щасливого і здорового 2020 року!», — йдеться у підписі.

Як відомо, світлина була зроблена напередодні католицького Різдва, коли Єлизавета II зі своїми трьома спадкоємцями — принцом Чарльзом, Вільямом і Джорджем — готувала пудинги в рамках благодійної акції королівського британського легіону «Разом в Різдво».

Британська сім'я спекла один із 99 десертів, які відправили у військові частини Великобританії та країн Співдружності націй.

Додамо, що схоже фото з'являється лише вдруге в історії. Раніше у 2016 році Маккечні також сфотографував британську королеву з сином принцом Чарльзом, онуком і правнуком. Але тоді принцу Джорджу було лише два роки. У коментарях до нового портрету шанувальники помітили, як підріс старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон.