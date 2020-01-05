Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями
Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений на честь початку нового десятиліття
На офіційній сторінці королівської британської сім'ї у соціальних мережах з'явилося фото, яке, безумовно, стане історичним. На новій святковій листівці королева Єлизавета II знята з трьома спадкоємцями престолу – принцом Чарльзом, принцом Вільямом і принцом Джорджем.
Фото з чотирма поколіннями королівської сім'ї, заявилося на сторінці The Royal Family в інстаграмі. Автором знімка став фотограф Рональд Маккечні.
«З новим роком! Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений на честь початку нового десятиліття. Бажаємо всім нашим підписникам щасливого і здорового 2020 року!», — йдеться у підписі.
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To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. Photograph © Ranald Mackechnie
Як відомо, світлина була зроблена напередодні католицького Різдва, коли Єлизавета II зі своїми трьома спадкоємцями — принцом Чарльзом, Вільямом і Джорджем — готувала пудинги в рамках благодійної акції королівського британського легіону «Разом в Різдво».
Британська сім'я спекла один із 99 десертів, які відправили у військові частини Великобританії та країн Співдружності націй.
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The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George make Christmas puddings at Buckingham Palace as part of a Royal British Legion initiative. Watch this clip as Her Majesty and Their Royal Highnesses take part in the pudding stir. The puddings will become the centerpieces of next year's 'Together at Christmas' get togethers, hosted by the Royal British Legion.
Додамо, що схоже фото з'являється лише вдруге в історії. Раніше у 2016 році Маккечні також сфотографував британську королеву з сином принцом Чарльзом, онуком і правнуком. Але тоді принцу Джорджу було лише два роки. У коментарях до нового портрету шанувальники помітили, як підріс старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон.