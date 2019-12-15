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    У світі

    Екоактивістка Ґрета Тунберг вибачилася перед своїми прихильниками

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    Екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг&nbsp; - Екоактивістка Ґрета Тунберг вибачилася перед своїми прихильниками
    Екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг 

    Вона помилково використала фразу «поставити до стінки політиків». У шведській мові такий вираз означає поставити когось перед важким питанням

    16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг вибачилася за те, що у своєму виступі вона використала вислів «поставити до стінки політиків», аргументуючи це різними значеннями у мовах і неправильним тлумаченням сенсу цих слів.

    Про це інформує BBC.

    Як зазначає дівчина, подібним виразом вона хотіла сказати, що світові лідери не зможуть уникнути відповідальності в боротьбі зі зміною клімату.

    Дослівно це звучало так: «Ми повинні переконатися, що вони не зможуть цього зробити. Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стінки, і їм доведеться виконувати свою роботу, захищати наше майбутнє».

    Ці слова були сприйняті буквально, адже деякі розтлумачили її слова як заклик до насильства проти світових лідерів.

    Однак, Ґрета Тунберг пояснила, що буквально переклала зі своєї рідної шведської мови вираз, що означає поставити когось перед важким питанням, змусити вирішувати складну ситуацію, залучити до відповідальності.

    «Ось що відбувається, коли ви імпровізуєте іншою мовою. Але, звичайно, я перепрошую, якщо хтось неправильно зрозумів», – написала Тунберг на своїй сторінці в Twitter.

    Нагадаємо, американський журнал Time назвав екоактивістку зі Швеції Ґрету Тунгберг «Людиною року-2019».

    Натомість Дональд Трамп іронічно сприйняв присудження Ґреті Тунберг звання «Людини року» і назвав таке рішення «безглуздим».

    екологія Дональд Трамп Грета Тунберг
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