Екоактивістка Ґрета Тунберг вибачилася перед своїми прихильниками

Вона помилково використала фразу «поставити до стінки політиків». У шведській мові такий вираз означає поставити когось перед важким питанням

16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг вибачилася за те, що у своєму виступі вона використала вислів «поставити до стінки політиків», аргументуючи це різними значеннями у мовах і неправильним тлумаченням сенсу цих слів.

Про це інформує BBC.

Як зазначає дівчина, подібним виразом вона хотіла сказати, що світові лідери не зможуть уникнути відповідальності в боротьбі зі зміною клімату.

Дослівно це звучало так: «Ми повинні переконатися, що вони не зможуть цього зробити. Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стінки, і їм доведеться виконувати свою роботу, захищати наше майбутнє».

Ці слова були сприйняті буквально, адже деякі розтлумачили її слова як заклик до насильства проти світових лідерів.

Однак, Ґрета Тунберг пояснила, що буквально переклала зі своєї рідної шведської мови вираз, що означає поставити когось перед важким питанням, змусити вирішувати складну ситуацію, залучити до відповідальності.

«Ось що відбувається, коли ви імпровізуєте іншою мовою. Але, звичайно, я перепрошую, якщо хтось неправильно зрозумів», – написала Тунберг на своїй сторінці в Twitter.

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

That’s what happens when you... (1/2)