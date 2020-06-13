Смертельне ДТП у Москві. Сім’я загиблого Захарова відмовилася від грошей Єфремова



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Грошову компенсацію рідні загиблого приймати від актора не будуть Скріншот з відео

Представники родини загиблого мають намір йти до кінця, домагаючись справедливого рішення суду

Сім’я водія Сергія Захарова, який загинув в ДТП з вини Михайла Єфремова, відмовилася приймати вибачення і гроші від актора. Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі Life Shot з посиланням на адвоката.

За словами захисника, представники родини загиблого мають намір йти до кінця, домагаючись справедливого рішення суду. «Таким чином, вибачення сім’єю де-факто не прийнятні», – сказав адвокат і додав, що про мирне врегулювання говорити занадто пізно.

Крім того, наголошується, що грошову компенсацію рідні загиблого приймати від актора не будуть.

Раніше Єфремов записав відеозвернення до людей. Артист запропонував сім’ї Захарова свою допомогу, якщо вони її приймуть, «якщо зрозуміють, що це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати». Він сказав, що йому немає прощення від тих, хто йому вірив. «Це кінець, немає більше Єфремова», – заявив він.

Нагадаємо, Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня.

Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон. За даними російських ЗМІ, смерть водія констатували о 5 годині ранку. Встановлено, що загиблим в аварії є 57-річний уродженець Рязані Сергій Захаров.

За фактом ДТП проти Єфремова розпочато кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Через смерть водія справу можуть перекваліфікувати. За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в’язниці.

9 червня правоохоронні органи затримали актора Михайла Єфремова. Таганський суд Москви відправив Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.