Російський актор Єфремов готовий усиновити дітей чоловіка, який загинув в ДТП, – адвокат



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Актор Михайло Єфремов влаштував смертельне ДТП в центрі Москви

Єфремов хоче допомогти дітям з родини загиблого водія

Адвокат Ельман Пашаєв, який представляє інтереси російського актора Михайла Єфремова, заявив про його готовність усиновити дітей з сім'ї Сергія Захарова, який загинув в результаті ДТП. Про це адвокат заявив у розмові з «Ехо Москви», опублікованій на YouTube.

Пашаєв підкреслив, що Єфремов готовий понести покарання і максимально допомогти дітям з родини загиблого водія. «Він готовий їх навіть усиновити, щоб забезпечити їм гідне життя, ось вам чесно кажу, щиро», - сказав він.

Раніше адвокат назвав суму можливої компенсації родині Сергія Захарова. Пашаєв припустив, що за рішенням суду сума компенсації складе до 1,5 мільйонів російських рублів. При цьому він зазначив, що актор був готовий дати родичам загиблого значно більшу суму.

Також адвокат Ельман Пашаєв заперечив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ про те, що актор не намагався накладати на себе руки.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.