У Єфремова, який спровокував смертельну ДТП, стався серцевий напад



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Михайло Єфремов скоїв ДТП в центрі Москви

Російський актор вночі пережив серцевий напад, проте викликати лікарів не захотів

У російського актора, режисера, телеведучого Михайла Єфремова в ніч на п'ятницю стався серцевий напад. Це сталося через нервове потрясіння, яке знаменитість переживає після ДТП із загибеллю людини, пишуть російські ЗМІ.

Швидку допомогу 56-річний актор викликати відмовився.

«Вночі Єфремову стало погано з серцем, був серцевий напад. Він відмовився викликати швидку, заявивши, що йому нічого не хочеться. Я пішов від нього опівночі, і строго рекомендував викликати швидку при найменшому погіршенні самопочуття. Сподіваюся, він до мене прислухається», - розповів російському інформагентству адвокат.

Також Пашаєв зазначив, що напад у актора стався в річницю смерті його матері.

Пізніше дочка актора Анна Марія підтвердила в Instagram, що вранці батькові стало краще, і він «тримається».

Раніше адвокат назвав суму можливої компенсації родині Сергія Захарова. Пашаєв припустив, що за рішенням суду сума компенсації складе до 1,5 мільйонів російських рублів. При цьому він зазначив, що актор був готовий дати родичам загиблого значно більшу суму.

Також адвокат Ельман Пашаєв заперечив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ про те, що актор не намагався накладати на себе руки.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.