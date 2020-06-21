Адвокат Єфремова прокоментував повідомлення щодо спроби суїциду актора
«Актор з дня ДТП відмовляється від допомоги медиків і лікарі до нього не приїжджають» – адвокат
Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що актор не намагався накладати на себе руки. Так він прокоментував інформацію, яка з’явилася раніше в ряді ЗМІ щодо спроби суїциду.
Пашаєв розкритикував журналістів за розміщення подібних публікацій і нагадав, що всі ці матеріали читають дружина і діти Єфремова. «У нього ж троє неповнолітніх дітей, старша з дочок отримує платну освіту. Звичайно ж, він не робив спроб накласти на себе руки», – підкреслив адвокат.
Він також зазначив, що актор з дня ДТП відмовляється від допомоги медиків і лікарі до нього не приїжджають. «Та й якби до нього і справді приїжджала регулярно швидка, хтось із журналістів б уже давно це знав. Адже під будинком Єфремова завжди чергують мінімум по три-чотири кореспондента, навіть о другій годині ночі я їх там бачив», – пояснив Пашаєв.
Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.
Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.