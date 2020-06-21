Адвокат Єфремова прокоментував повідомлення щодо спроби суїциду актора



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8 червня Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви

«Актор з дня ДТП відмовляється від допомоги медиків і лікарі до нього не приїжджають» – адвокат

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що актор не намагався накладати на себе руки. Так він прокоментував інформацію, яка з’явилася раніше в ряді ЗМІ щодо спроби суїциду.

Пашаєв розкритикував журналістів за розміщення подібних публікацій і нагадав, що всі ці матеріали читають дружина і діти Єфремова. «У нього ж троє неповнолітніх дітей, старша з дочок отримує платну освіту. Звичайно ж, він не робив спроб накласти на себе руки», – підкреслив адвокат.

Він також зазначив, що актор з дня ДТП відмовляється від допомоги медиків і лікарі до нього не приїжджають. «Та й якби до нього і справді приїжджала регулярно швидка, хтось із журналістів б уже давно це знав. Адже під будинком Єфремова завжди чергують мінімум по три-чотири кореспондента, навіть о другій годині ночі я їх там бачив», – пояснив Пашаєв.

У російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Єфремов нібито намагався накласти на себе руки. Стверджувалося, що родичі помітили на шиї артиста багряну борозну, яка є характерною ознакою при повішенні, і викликали до нього фахівців психіатричної та швидкої допомоги. Пізніше в тому, що актор дійсно зробив спробу накласти на себе руки, засумнівалися.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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