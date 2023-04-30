Аліна Кабаєва вийшла в світ і здивувала молодим обличчям

Користувачі Мережі зауважили зміни у зовнішності колишньої спортсменки

Спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають неофіційною дружиною Володимира Путіна і матір’ю його дітей відвідала міжнародний турнір із художньої гімнастики Evgeniya Cup в Омську. Про це повідомляє пропагандистське видання Spletnik.

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Кабаєва охоче позувала фотографам.

Користувачі Мережі одразу відреагували на появу колишньої спортсменки на публіці та зауважили зміни у її зовнішності.

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«У неї обличчя не лусне? Мені здається вже перекачала фейс...», «Харя наколота філерами», – написали користувачі.

Нагадаємо, два з половиною місяці тому Кабаєва з'явилася на заході «Національної Медіа Групи». Аліну було важко впізнати, адже її обличчя дуже набрякло.

Раніше «Главком» писав, що Кабаєва засвітилася в Сочі з близьким другом Путіна та розридалася на людях. Також повідомляли, що ексдепутат Держдуми розсекретила, хто і навіщо познайомив Путіна з Кабаєвою.