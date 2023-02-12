Аліна Кабаєва виступила з промовою і здивувала своїм виглядом

Кабаєва і Путін користуються послугами одного і того ж пластичного хірурга, бо стали дуже схожі зовні

Гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують зв'язок із диктатором Володимиром Путіним, та яка є головою ради директорів «Національної Медіа Групи», виступила на ювілеї холдингу. У своїй промові вона порівняла роботу російського телебачення з автоматом Калашникова.

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«Інформаційна робота сьогодні, в тих умовах у яких ми живемо і боремося за нашу країну, це як бойова зброя і за значущістю своєю ні в чому не поступається автомату Калашникова», – сказала з усмішкою на обличчі Кабаєва.

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Тим часом, у мережі відзначають, що колишня спортсменка все менше схожа на саму себе. Її обличчя набрякло, тож користувачі припускають – перестаралася з процедурами краси.

Під відео на Youtube пишуть, що Кабаєва і Путін, очевидно, користуються послугами одного і того ж пластичного хірурга, оскільки стали дуже схожі зовні.

«Шанель говорила, що після 30 років у жінки обличчя, на яке вона заслужила!»; «Коли стає ясно, яких поглядів дотримуються такі як вона і який бік вибирають, то навіть зовнішня краса людини псується і стає огидно страшне обличчя, як смерть! Кабаєва та Путін тому приклад»; «Ботоксний лікар один на двох із чоловіком», «А їй, прикиньте, лише 39 років. Ахахаха, гроші не допомогли» – не шкодують Кабаєву користувачі.

Раніше Кабаєва «засвітилася» в Сочі з близьким другом Путіна та розридалася на людях.

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Також «Главком» писав, що ексдепутат Держдуми розсекретила, хто і навіщо познайомив Путіна з Кабаєвою.