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    У світі

    Amazon перенесе свій день супер-розпродажів Prime Day — ЗМІ

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    Amazon перенесе свій день супер-розпродажів Prime Day - Amazon перенесе свій день супер-розпродажів Prime Day — ЗМІ
    Amazon перенесе свій день супер-розпродажів Prime Day

    Amazon планує провести щорічну розпродаж Prime Day восени

    Найбільший в світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) запланував щорічну розпродаж Prime Day на осінь і дозволив необмежені поставки на склади товарів, які не є предметами першої необхідності.

    Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

    Другий крок дозволить компанії підготувати грунт для поставок більш широкого спектру товарів. Це говорить про те, що рітейлер готовий до більш швидкої обробки замовлень на складах і нарощування запасів, пише видання.

    Тим не менш, компанія може не зуміти досягти темпів поставок, які були раніше. Amazon.com намагається нормалізувати операції на тлі безпрецедентного попиту у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    За словами джерел, компанія вирішила провести щорічний розпродаж у вересні. Зазвичай він проходив в липні, проте в зв'язку з навантаженням на склади через збільшення попиту Amazon була змушена перенести захід на більш пізній термін.

    Рітейлер зіткнувся з жорсткою конкуренцією в період пандемії. Компанія збільшила виручку на 26% в першому кварталі 2020 року на тлі різкої активізації онлайн-торгівлі, проте її квартальний прибуток скоротився через підвищення видатків на оплату праці, а також витрат, пов'язаних з тестуванням співробітників на коронавірус.

    Amazon попередила, що в другому кварталі буде змушена витратити близько $4 млрд на захист співробітників від коронавірусу і підтримку власних сервісів, в зв'язку з чим може зафіксувати операційний збиток.

    Акції Amazon в ході торгів у четвер дешевшають на 1,5%.

    Amazon коронавірус
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