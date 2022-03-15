Американська дипломатка різко понизила роль Путіна в глобальному світі

«Путін не визначає параметри глобального порядку у Європі»

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін різко розкритикувала останні виступи президента РФ Володимира Путіна, який вимагав, що НАТО повинне повернутися до стану 1997 року. Свою думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

«Так, Путін може висловлювати свої погляди щодо НАТО та інших питань. Але це не дає йому права вдаватись до дій проти інших суверенних країн», - зазначила Квін.

Вона вважає, що «погляди президента Путіна на багато речей не є актуальними для глобального порядку, бо це не його справа приймати рішення за держави, що знаходяться за межами його країни».

«Я відкидаю припущення, що президент Путін визначає параметри глобального порядку у Європі», - підкреслила вона.

Квін також розповіла, що між США і Китаєм регулярно ведуться перемовини щодо ситуації в Україні, але деталей вона не знає. «Представники США та КНР регулярно ведуть перемовини. І серед різних тем Україна може бути частиною цих перемовин. Але у мене немає деталей про предмет цих перемовин. Боюсь, що я не можу дати вам більше інформації з цього приводу», - сказала тимчасово повірена у справах США в Україні.

Нагадаємо, Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів.