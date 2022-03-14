Байден збирається до Європи

Під час поїздки Байдена до Європи головним питанням буде війна в Україні

Одним із головних пунктів візиту президента США стане Брюссель

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів. Про це повідомив телеканал NBC News.

За даними ЗМІ, під час поїздки «у центрі уваги буде питання війни в Україні», пише Укрінформ.

Хоча планування поїздки досі не завершене, передбачається, що одним із головних пунктів візиту президента США стане Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО і Європейського Союзу.

Сам Джо Байден у понеділок оприлюднив у Твіттері недвозначний допис: «Американський народ єдиний, світ єдиний, і ми стоїмо разом з народом України. Ми не дозволимо автократам і псевдоімператорам диктувати світові курс».

Нагадаємо, 14 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом.

Глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні