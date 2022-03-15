Росіяни вбили американського журналіста. Вашингтон пояснив, якою буде реакція

«Якщо Росія уразить американців в Україні, то ми відповімо рішуче», – так обіцяв Байден

13 березня у Київській області російські окупанти розстріляли двох американських журналістів, один з яких загинув. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю «Главкому» розповіла, якою буде відповідь з боку адміністрації США на цей кричущий факт.

«Зараз ми вивчаємо деталі цього вбивства і розглядаємо належну відповідь. Очевидно, убивство росіянами американця і, насамперед, журналіста, який виконував мирну місію, розповідаючи правду, є жахливим актом. Ми будемо реагувати відповідно. На мою думку, сплановане вбивство цивільного населення, включаючи журналістів, є воєнним злочином. І тому деталі цієї трагедії будуть дуже важливими у подальшому, щоб президента Путіна притягнути до відповідальності за скоєні ним звірства в Україні», – сказала Крістіна Квін.

Квін розповіла, коли ця відповідальність настане. Мова про притягнення Путіна на лаву Гаазького суду, де свого часу за воєнні злочини було засуджено Мілошевіча та генерала Караджича.

«Я знаю, що США підтримують організації, які працюють над документуванням всіх злочинів, які здійснює президент Путін, включаючи вбивства цивільного населення, журналістів, опозиціонерів та інших. Ми дуже підтримуємо роботу цих організацій, хоча США не приєдналися до Римського статусу. І ми усіляко допомагатимемо документувати скоєні президентом Путіним злочини і гарантуватимемо, щоб його було притягнуто до відповідальності», – сказала Квін.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає.

Сьогодні ж стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.



