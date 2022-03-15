Активісти створили петицію про видворення із Швейцарії коханки Путіна

«Швейцарія, чому ти прихистила помічників путінського режиму??!», – назва петиції

Активісти створили петицію до влади Швейцарії про видворення із країни коханки президента Росії Володимира Путіна, російської спортсменки Аліни Кабаєвої.

«Шановна Швейцарська Конфедерація, чому ви надаєте притулок спільникам. Де перебувають спільники путінського режиму? Будь ласка, об’єднайте Аліну «Єву Браун» Кабаєву з її «лідером» Володимиром Путіним», – говориться у тексті.

На даний момент петицію підписали понад 33 тисяч людей.

Залишить свій в підтримку возз'єднання родини можна за цим посиланням.

Нагадаємо, коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії.

«Поки Путін здійснює напад на Україну, атакуючи безневинних громадян та спричиняючи кризу з біженцями, його родина відсиджується в дуже усамітненому та дуже безпечному шале десь у Швейцарії – принаймні, зараз», – зазначив інформатор.

Як повідомлялося, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.