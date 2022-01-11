Американські хірурги вперше пересадили людині серце свині: відео

University of Maryland School of Medicine

Серце генетично модифікованої свині вперше успішно пересадили 57-річному чоловікові із небезпечним для життя захворюванням. Про це повідомляє New York Times.

У публікації зазначається, що восьмигодинну операцію провели у Балтіморі у п'ятницю. За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, у понеділок пацієнт почував себе добре.

Видання зазначає, що новаторська процедура може дати надію сотням тисяч пацієнтів із органами, що відмовили.

«Воно створює пульс, воно створює тиск, це вже його (пацієнта) серце», – розповів доктор Бартлі Гріффіт, директор програми з пересадки серця в медичному центрі, який проводив операцію.

Раніше першу успішну трансплантацію свинної нирки людині провели американські хірурги. Щоб знизити ризик відторгнення, вони використовували генетично модифіковану тварину, а також пересадили реципієнту свинячу вилочкову залозу. Лікарі сподіваються, що ця операція відкриє нові перспективи для пацієнтів, які роками чекають на пересадку нирки та інших органів.