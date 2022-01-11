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    Вчені створили молекулу, яка захищає від зараження Covid-19

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    Вчені зазначили, що молекула ефективна проти різних штамів коронавірусу - Вчені створили молекулу, яка захищає від зараження Covid-19
    Вчені зазначили, що молекула ефективна проти різних штамів коронавірусу
    фото: pfizer/twitter.com

    Молекула TriSb92 була створена не як аналог існуючих вакцин, а для доповнення їхнього ефекту

    Вчені з університету Хельсінкі розробили молекулу, яка може захистити від зараження коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі вишу.

    За даними дослідників, нова молекула TriSb92 захищає від зараження коронавірусом протягом восьми годин. Відповідно до проведеного на мишах експерименту, вона здатна блокувати білок на поверхні вірусної частки.

    Як зазначили вчені, молекула ефективна проти різних штамів коронавірусу.

    Вчені наголосили, що вона була створена не як аналог існуючих вакцин, а для доповнення їхнього ефекту.

    Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» відрізняється від інших вірусів тим, що його симптоми проявляються швидше, ніж у штамів-попередників.

    До слова, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах.

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    Теги: здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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    Вчені створили молекулу, яка захищає від зараження Covid-19