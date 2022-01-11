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    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)

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    Археологи виявили скелет гігантського &laquo;морського дракона&raquo; - Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)
    Археологи виявили скелет гігантського «морського дракона»
    фото: matthewpowerphotography.co.uk

    Іхтіозавр Ратленда є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим у Великій Британії

    В Ратленді під час розчищення водойми виявили скам'янілі останки 10-метрового іхтіозавра, які є найбільшими знайденими у Великій Британії. Про це повідомляє Melton Times.

    Знахідка, вік якої приблизно 180 мільйонів років, зі скелетом довжиною близько 10 метрів і черепом вагою приблизно одну тонну, є найбільшим великим іхтіозавром, коли-небудь знайденим у Британії.

    «Попри безліч скам'янілостей іхтіозаврів, знайдених у Великій Британії, іхтіозавр Ратленда є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим у Великій Британії», – сказав палеонтолог з Манчестерського університету Дін Ломакс, який керував розкопками.

    Окрім того, він назвав відкриття безпрецедентним та – через його розміри та цілісність – «однієї з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії».

    Тендітні останки величезного скелета були ретельно розкопані командою досвідчених палеонтологів, які зібралися з усієї країни.

    «Зазвичай залишки іхтіозаврів та інших морських рептилій виявляють вздовж юрського узбережжя в Дорсеті або на узбережжі Йоркшира, де багато хто з них виходить на поверхню внаслідок ерозії скель. Тут усередині країни це дуже незвичайно», – зазначив Ломакс.

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    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)
    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)
    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)
    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)
    фото: matthewpowerphotography.co.uk

    Іхтіозаври вперше з'явилися близько 250 мільйонів років тому, але зникли 90 мільйонів років тому. Вони являли собою незвичайну групу морських рептилій, розміри яких становили від одного до понад 25 метрів завдовжки, і формою тіла нагадували дельфінів.

    Фото: Anglian water
    Фото: Anglian water

    Щоб зберегти дорогоцінні останки, водопровідна компанія шукає фінансування на спадщину, щоб гарантувати, що вона залишиться в Ратленді, де її спадщиною можна поділитися з широкою громадськістю.

    Член парламенту від Ратленда і Мелтона, депутат Алісія Кернс, яка оглянула чудову знахідку зблизька, сказала: «Наш 180-мільйонний іхтіозавр є просто найцікавішою знахідкою – і всі в Ратленді неймовірно пишаються тим, що зараз найменше графство Англії може похвалитися найвидатнішим відкриттям розкопок в Англії за двісті років».

    Нагадаємо, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.

    Як повідомлялося, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

    Теги: Велика Британія наука Twitter вік
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    Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)