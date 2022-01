Археологи знайшли рештки величезного «морського дракона», яким понад 180 млн років (фото)

В Ратленді під час розчищення водойми виявили скам'янілі останки 10-метрового іхтіозавра, які є найбільшими знайденими у Великій Британії. Про це повідомляє Melton Times.

Знахідка, вік якої приблизно 180 мільйонів років, зі скелетом довжиною близько 10 метрів і черепом вагою приблизно одну тонну, є найбільшим великим іхтіозавром, коли-небудь знайденим у Британії.

«Попри безліч скам'янілостей іхтіозаврів, знайдених у Великій Британії, іхтіозавр Ратленда є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим у Великій Британії», – сказав палеонтолог з Манчестерського університету Дін Ломакс, який керував розкопками.

Окрім того, він назвав відкриття безпрецедентним та – через його розміри та цілісність – «однієї з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії».

Here it is, the Jurassic Giant!



In August 2021, I was part of a small team which excavated the largest, most complete marine reptile skeleton ever unearthed in Britain, found by Joe Davis at the Rutland Water Nature Reserve @RutlandWaterNR #RutlandSeaDragon pic.twitter.com/8d2ywhd9XB