Замах на міністра: підозрюваного громадянина США залишили під вартою

Громадянина США, підозрюваного в організації замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства України, залишено під вартою

За версією слідства, американець найняв кілера, щоб вбити Лещенка через борг

Громадянина США, якого підозрюють в організації замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, залишили під вартою. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

10 січня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 листопада 2021 року, якою було застосовано до підозрюваного Г. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 січня 2022 року включно.

Як зазначається, за результатом апеляційного розгляду ухвалу суду залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

У Київському апеляційному суді нагадують, що фігурант підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4. ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Раніше Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства у вигляді тримання під вартою.

Раніше США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України.

До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.

Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.