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    В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу

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    В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу - В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу
    В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу

    Померлий — 78-річний чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess

    В Австралії від нової коронавірусної інфекції померла перша людина.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на головного санітарного лікаря штату Західна Австралія Ендрю Робертсона.

    Померлий — 78-річний чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess. Пацієнт помер у лікарні міста Перт на південному заході Австралії, де він перебував на карантині з моменту евакуації.

    За словами Робертсона, дружина загиблого також заразилася коронавірусом. Зараз вона перебуває у стабільному стані.

    За останніми даними уряду, за добу суботи, 29 лютого, в Австралії зафіксували один випадок зараження COVID-2019. Загальна кількість заражених в країні - 26 осіб.

    29 лютого Австралія заявила, що заборонить в'їзд усім іноземцям, які подорожують з Ірану.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Кількість заражених в Китаї досягла 79824 особи. Всього у світі — 86982. У свою чергу, одужали за останніми даними 41625 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея, Італія та Іран.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    США Австралія Південна Корея Іран Китай Італія смерть вірус коронавірус
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