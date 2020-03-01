В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу



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В Австралії зареєстрували першу смерть від коронавірусу

Померлий — 78-річний чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess

В Австралії від нової коронавірусної інфекції померла перша людина.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на головного санітарного лікаря штату Західна Австралія Ендрю Робертсона.

Померлий — 78-річний чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess. Пацієнт помер у лікарні міста Перт на південному заході Австралії, де він перебував на карантині з моменту евакуації.

За словами Робертсона, дружина загиблого також заразилася коронавірусом. Зараз вона перебуває у стабільному стані.

За останніми даними уряду, за добу суботи, 29 лютого, в Австралії зафіксували один випадок зараження COVID-2019. Загальна кількість заражених в країні - 26 осіб.

29 лютого Австралія заявила, що заборонить в'їзд усім іноземцям, які подорожують з Ірану.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 79824 особи. Всього у світі — 86982. У свою чергу, одужали за останніми даними 41625 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея, Італія та Іран.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.