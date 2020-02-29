ЗСУ «знищили» російський морський десант на Азові



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Навчання відбувалося в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної

У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи «Маріуполь»

На узбережжі Азовського моря було проведено дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер».

Про це розповідається на сторінці операції Об’єднаних Сил у Facebook.

«Метою навчання, що, власне, і є основним завданням тактичної групи «Маріуполь», було не допустити висадки основних та відбити передові сили десанту противника, відкинути його назад, у море, та знищити під час відходу», – наголошують військові.

Оскільки навчання відбувалося в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної. Відповідно до легенди навчання, радіотехнічна розвідка виявила в акваторії Азовського моря поблизу українського узбережжя умовну морську ціль. Вона була ідентифікована, як катерна десантна група противника, що провела тактичне розгортання й виходить на лінію висадки морського десанту.

У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи «Маріуполь» – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних Сил, підрозділи Національної гвардії України.

Загалом було задіяно близько 400 людей особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.