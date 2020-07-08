У Чорне море увійшли військові кораблі НАТО



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У Чорне море увійшли військові кораблі НАТО

Водночас американський корабель Porter покидає Чорне море

У вівторок, 7 липня, в Чорне море увійшли кораблі Північноатлантичного альянсу (НАТО). В той самий час американський ракетний есмінець Porter почав вихід з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє «Грузія Online».

Так, у Чорне море увійшли флагман Військово-морських сил Греції - плавуча база постачання Aliakmon, а також іспанський та італійський тральщики шукачі мін Tambre та Gaeta.

Американський есмінець Porter, який з 17 червня перебував у Чорному морі для посилення взаємодії між союзниками, почав перехід до Середземного моря.

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