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    Події в Україні

    Росія розпочала масштабні військові навчання в анексованому Криму

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    До навчань залучено&nbsp;понад 70 одиниць техніки - Росія розпочала масштабні військові навчання в анексованому Криму
    До навчань залучено понад 70 одиниць техніки
    Фото: Міноборони РФ

    У навчання беруть участь близько 500 російських військовослужбовців

    На полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

    Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

    «Військовослужбовці по черзі виконають завдання в наступі, обороні і при переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітує сили умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати», – йдеться в повідомленні.

    Наразі учасники навчань здійснюють марш з пункту постійної дислокації на полігон, в ході якого відпрацьовують ввідні з протидії диверсійно-розвідувальним групам умовного противника, відбиття ударів авіації та подолання умовно заражених отруйними речовинами ділянок місцевості.

    До навчань залучено близько 500 військовослужбовців і понад 70 одиниць техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

    До слова, 7 липня в Чорне море увійшли кораблі Північноатлантичного альянсу (НАТО). В той самий час американський ракетний есмінець Porter почав вихід з акваторії Чорного моря.

    Крим Росія Міноборони РФ військові навчання
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