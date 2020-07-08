Росія розпочала масштабні військові навчання в анексованому Криму



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До навчань залучено понад 70 одиниць техніки Фото: Міноборони РФ

У навчання беруть участь близько 500 російських військовослужбовців

На полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

«Військовослужбовці по черзі виконають завдання в наступі, обороні і при переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітує сили умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати», – йдеться в повідомленні.

Наразі учасники навчань здійснюють марш з пункту постійної дислокації на полігон, в ході якого відпрацьовують ввідні з протидії диверсійно-розвідувальним групам умовного противника, відбиття ударів авіації та подолання умовно заражених отруйними речовинами ділянок місцевості.

До навчань залучено близько 500 військовослужбовців і понад 70 одиниць техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

До слова, 7 липня в Чорне море увійшли кораблі Північноатлантичного альянсу (НАТО). В той самий час американський ракетний есмінець Porter почав вихід з акваторії Чорного моря.