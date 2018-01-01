Американський генерал: «Джавеліни» вже скоро будуть в Україні

Бен Годжес дивується, чому Україна не виробляє сама власні протитанкові комплекси, схожі на Javelin

Переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, «найкращі у світі», будуть доставлені в Україну найближчим часом. У цьому переконаний екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес. Про це він сказав в інтерв’ю DW у суботу, 17 лютого, на полях безпекової



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Бен Годжес

Бен Годжес дивується, чому Україна не виробляє сама власні протитанкові комплекси, схожі на Javelin

Переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, «найкращі у світі», будуть доставлені в Україну найближчим часом. У цьому переконаний екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес. Про це він сказав в інтерв’ю DW у суботу, 17 лютого, на полях безпекової конференції, яка триває у німецькому Мюнхені.

Він вважає, що американські ПТРК посилять позицію Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Утім, Годжес зазначив, що українська індустрія достатньо спроможна для підтримки армії.

«В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?», - поставив він риторичне запитання.

Годжес підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у тому, щоб припинити насильство на Донбасі, «але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки» на цій території.

Щодо можливої миротворчої місії ООН в регіоні він вказав, що «ключ - у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни, професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік». Він вважає, що може йтися про країни, які не входять до НАТО, як-от Швеція чи Фінляндія. Командувач наголосив, що мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування та завдання.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни».