Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни»

Глава держави заявив про добрі результати переговорів з главою Пентагона

Президент України Петро Порошенко розповів про результати переговорів у Мюнхені з міністром оборони США Джеймсом Меттісом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє «Європейська правда». «Я в захопленні від секретаря Меттіса. У нас був дуже добрий візит міністра Полторака до США», - розповів президент.



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Фото: Alex Ryabchyn / Facebook Виступ президента Порошенка на українському ланчі у Мюнхені

Глава держави заявив про добрі результати переговорів з главою Пентагона

Президент України Петро Порошенко розповів про результати переговорів у Мюнхені з міністром оборони США Джеймсом Меттісом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Я в захопленні від секретаря Меттіса. У нас був дуже добрий візит міністра Полторака до США», - розповів президент.

Порошенко запевнив, що на мюнхенських переговорах були детально узгоджене постачання до України летального озброєння. При цьому він підкреслив, що йдеться про широкий спектр найменувань.

«Ми детально домовилися про постачання недалеко не тільки і не стільки того виду озброєння, про яке постійно говорять (очевидно, йдеться про «джавеліни» - ред.), але нажаль, розкрити цю інформацію я не можу», - заявив президент.

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових.