Німеччина планує скасувати обмеження на турпоїздки у 31 країну



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Німеччина планує дозволити турпоїздки у 31 країну

Обмеження послаблять, якщо дозволить ситуація з Covid-19

Уряд Німеччини хоче скасувати обмеження на поїздки у 31 країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

«У документі щодо європейського туризму, який може бути узгоджений кабінетом міністрів у середу, йдеться про те, що німецький уряд планує дозволити поїздки до 26 країн Європейського союзу і Велику Британію, а також до чотирьох країн, що не входять до ЄС - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію», – повідомляє видання.

Нагадаємо, німецькі компанії, в яких працюють менше 250 співробітників, зможуть отримувати щомісяця суму до 50 тисяч євро в період з червня по грудень цього року.Такі заходи планує вжити міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для підтримки малого та середнього бізнесу, який не може працювати в повному обсязі через діючі в країні обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією корона вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.