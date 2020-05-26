У Німеччині ще на місяць продовжили режим соціального дистанціювання



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Обмеження передбачають дотримання фізичної дистанції в 1,5 метра, а також масковий режим в громадських місцях

Обмеження на соціальні контакти введені для запобігання поширенню коронавірусу

Федеральний уряд Німеччини продовжив дію режиму соціального дистанціювання до 29 червня.

Про це повідомляє AFP.

Обмеження на соціальні контакти введені для запобігання поширенню коронавірусу. Вони передбачають дотримання фізичної дистанції в 1,5 метра, а також масковий режим в громадських місцях.

Напередодні уряд і влада федеральних земель Німеччини досягли домовленостей щодо поступового зняття карантинних заходів, які допомогли найбільш густонаселеній країні Європи пережити епідемію з відносно низьким числом жертв.

За даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині зареєстровано понад 179 тисяч випадків коронавірусу. Від Covid-19 померли 8302 людини.

До слову, у Німеччині малий бізнес зможе отримувати від держави до 50 тисяч євро упродовж семи місяців.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.