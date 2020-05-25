У Німеччині малий бізнес зможе отримувати від держави до 50 тисяч євро упродовж семи місяців



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Заходи з підтримки малого бізнесу в Німеччині ініціює міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер

На цю програму буде виділено 25 мільярдів євро

Німецькі компанії, в яких працюють менше 250 співробітників, зможуть отримувати щомісяця суму до 50 тисяч євро в період з червня по грудень цього року.

Такі заходи планує вжити міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для підтримки малого та середнього бізнесу, який не може працювати в повному обсязі через діючі в країні обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією корона вірусу. Про це повідомляє DW з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung

За оцінками міністерства економіки, до серпня на цю програму буде потрібно 25 мільярдів євро.

Заявки на отримання допомоги зможуть подавати підприємства, індивідуальні підприємці і люди вільних професій. Для отримання допомоги їм необхідно буде довести, що їхні доходи в квітні і травні цього року скоротилися щонайменше на 60 відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Розглядатимуть також заявки від тих, хто вже отримав допомогу на федеральному чи регіональному рівнях.

Влада Німеччини в кінці березня ухвалила великий пакет заходів для підтримки економіки, яка зазнала втрат через пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Він передбачає фінансування різних заходів за допомогою нового займу в обсязі 156 мільярдів євро. Зокрема 50 мільярдів євро були виділені на підтримку самозайнятих громадян, а також малих і мікропідприємств.

На початку квітня в країні також схвалили додаткову програму швидкого кредитування для малого та середнього бізнесу. В рамках цієї програми підприємства, на яких зайнято від 11 до 50 співробітників, можуть отримати від банків кредити в розмірі до 500 тисяч євро, гарантії за якими на сто відсотків візьме на себе держава.

Нагадаємо, німецький уряд погодив продовження терміну для в’їзду в Німеччину сезонних робітників. Термін було продовжено до 15 червня.