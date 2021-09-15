Аналітики визнали кліматичну катастрофу неминучою та спрогнозували терміни

Вчені підрахували, які шанси людства врятуватися від глобальної катастрофи

Порятунок людства від глобального потепління приречений на провал. Такими висновками аналітичного центру Chatham House поділилося російське видання Lenta.ru.

У доповіді організації пояснюється, що за нинішньої швидкості скорочення викидів вуглецю шанс уникнути подальших катастрофічних наслідків мізерно малий.

Дослідники оцінили представлені державами національні плани із декарбонізації та визнали їх неефективними для досягнення цілей Паризької угоди. На думку аналітиків, за умови їх виконання, запобігання зростанню середньої температури неможливе – ймовірність такого результату складає менш ніж 1%.

Зазначається, що при недостатньому стримуванні кліматичної кризи її наслідки стануть катастрофічними в найближчі 20-30 років. Засуха майже на третину скоротить урожай основних сільськогосподарських культур і посилить продовольчу кризу. Крім того, будуть частіше траплятися повені, лісові пожежі, урагани та інші природні катаклізми, які змусять населення мігрувати до більш безпечних районів. Смертність теж стане набагато вищою – більше людей буде вмирати від аномальної спеки, нестачі їжі, води та неприйнятних гігієнічних умов.

Прискорити темпи декарбонізації, на думку Chatham House, допоможуть амбітні плани урядів, які передбачають більше інвестицій у безвуглецеві технології – відновлювану енергетику, системи уловлювання та зберігання викидів, відновлення природних екосистем тощо. Це дозволить зробити чисту енергію дешевшою та скоротити шкідливий вплив на клімат до 2030 року.

Нагадаємо, кліматичні зміни в Україні через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів.

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