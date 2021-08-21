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    Мільярд дітей опинилися під загрозою через зміни клімату

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    Зміни клімату глибоко несправедливі - Мільярд дітей опинилися під загрозою через зміни клімату
    Зміни клімату глибоко несправедливі
    Фото з відкритих джерел

    Майже половина дітей світу відчують на собі наслідки забруднення довкілля – ЮНІСЕФ

    Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ввів в експлуатацію індекс кліматичного ризику для дітей (CCRI), згідно з яким майже над мільярдом дітей нависла загроза через зміни клімату. Про це йдеться в звіті на сайті організації.

    Схильними до екологічним потрясінь вважають майже половину всіх дітей світу, вони живуть в 33 країнах. У зоні найбільш високого ризику опинилися неповнолітні в Центральноафриканській Республіці, Республіці Чад, Нігерії, Гвінеї та Гвінеї-Бісау.

    «Зміни клімату глибоко несправедливі. Хоча жоден із дітей не несе відповідальності за підвищення глобальної температури, саме вони платять найвищу ціну. Найбільше постраждають діти з найменш відповідальних країн», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

    За даними звіту, мільярд дітей страждає від забруднення повітря, понад 500 мільйонів стикаються з повенями, 815 мільйонів борються із забрудненням свинцем, 920 мільйонів дітей схильні до нестачі води.

    В організації вважають, що діти в порівнянні з дорослими більш сприйнятливі до токсичних речовин або перепадів температур. ЮНІСЕФ закликає вжити заходів для скорочення парникових газів, збільшити інвестиції в боротьбу зі зміною клімату та адаптувати дітей до нового навколишнього середовища.

    Раніше дослідники прийшли до висновку, що більше трьох мільйонів дітей в Англії відчувають вплив забруднення повітря. Вони вчаться в школах у тих районах, де рівень вмісту шкідливих речовин перевищує допустимі значення. Із зазначеного показника на Лондон припадає понад мільйон школярів.

    Нагадаємо, авіакомпанії все частіше стикаються з проблемами через негоду, викликану кліматичними змінами.

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    Теги: діти ООН повітря
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    Мільярд дітей опинилися під загрозою через зміни клімату