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    На Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії, – еколог

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    Якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то процеси будуть незворотними - На Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії, – еколог

    Якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то процеси будуть незворотними

    Фото з відкритих джерел

    Вплив глобального потепління в найближчі роки може стати незворотним

    Кліматичні зміни в Україні через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів. Про це повідомляє «Україна 24» з посиланням на віцепрезидента Професійної асоціації екологів Валерію Заружко.

    «За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними», – зазначила Валерія Заружко.

    Вона підкреслила необхідність підвищення рівня екологічної свідомості громадян і перерахувала необхідні зміни.

    «Є зміни, які необхідно робити на державному рівні – впровадження методів циркулярної економіки, які вже введені в європейських країнах. Саме це дасть нам можливість не використовувати наші природні ресурси, а використовувати сировину, яка була вже використана раніше, тобто беремо вторинну сировину і використовуємо її в нових продуктах. Це перший рівень. По-друге, ми повинні зменшити викиди в атмосферу. Над цим вже працюють, у нас є нацплан зі скорочення викидів у повітря, який був підписаний в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, але, на жаль, не виділені кошти на фінансування цієї програми», – повідомила віцепрезидент Асоціації.

    Нагадаємо, віцепрезидент асоціації екологів Валерія Заружко зазначила, що запровадження нового ринку електроенергії забезпечить економічне зростання та підвищення добробуту людей.

    До слова, команда вчених з американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні світового океану, зробивши їх непридатними для життя.

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    Теги: екологія клімат фінансування повітря глобальное потепление
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    На Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії, – еколог