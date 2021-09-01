Зміни клімату посунули строки осінньої посівної в Україні. Наковці дали поради для фермерів

На зміщення оптимальних строків сівби впливають кліматичні зміни

Потепління в осінній і зимовий періоди призвело до того, що найкращими строками сівби озимих зернових в Україні на сьогодні є 10-25 вересня, тобто вони змістилися в часі на 5-7 днів у бік пізніших календарних термінів. Такі результати досліджень останніх років низки науково-дослідних установ. Про це розповів кандидат сільськогосподарських наук Леонід Глущенко, повідомляє The Ukrainian Farmer.

Глущенко зазначає, що середня температура повітря у вересні-листопаді за останні десять років становить +9°С, що на 1,2°С вище від середньої багаторічної норми, а опадів у цей період випало на 25,2 мм менше.

«За відсутності вологи в посівному шарі сівбу озимих зернових доцільно перенести, орієнтуючись на показники Гідрометцентру, на кінець оптимальних строків (30 вересня) або навіть до 5-10 жовтня, ближче до ймовірних опадів», – зазначив Глущенко.

За словами науковця, у першій половині оптимальних строків засівають площі, звільнені від пізніх парових культур і непарових попередників. Час сівби впливає на зростання, розвиток, морозо- і зимостійкість рослин, стійкість проти хвороб, шкідників, бур’янів.

Нагадаємо, у 2021 році показники врожайності зернових України і Литви суттєво перевищили досягнення білоруських сусідів.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.

До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

Нещодавно міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

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