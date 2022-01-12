Англійських хірург залишив автограф на печінці пацієнтів

Британська Служба трибуналу практикуючих лікарів (MPTS) розцінила його дії як «професійну зарозумілість»

В Англії хірург-трансплантолог «затаврував» двох пацієнтів, залишивши на їхніх печінках свої ініціали. Про це повідомляє видання Express.

Саймон Бремхолл (Simon Bramhall) використовував аргоновий лазер, щоб вивести свої ініціали заввишки близько чотирьох сантиметрів на органах двох пацієнтів. Це виявилося під час операції, яку проводив інший лікар.

Британська Служба трибуналу практикуючих лікарів (MPTS) розцінила його дії як «професійну зарозумілість», а також вказала на те, що одному з пацієнтів було завдано значної емоційної шкоди, незважаючи на відсутність будь-якої істотної фізичної шкоди. Бремхолла викреслили з медичного реєстру, тому йому заборонено займатися лікарською діяльністю.

Нагадаємо, в Америці серце генетично модифікованої свині вперше успішно пересадили 57-річному чоловікові із небезпечним для життя захворюванням. У публікації зазначається, що восьмигодинну операцію провели у Балтіморі у п'ятницю. За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, у понеділок пацієнт почував себе добре.

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