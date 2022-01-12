На Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалив

Дитина вилила на себе бензин та підпила сірниками

Дитина отримала 50% опіків тіла

У Кіровоградській області 10-річний хлопчик облив бензином та підпалив себе. Він отримав 50% опіків тіла. Про це Суспільному розповіла матір хлопчика.

Сім'я Лемко живе у селі Чемерпіль. У той день багатодітна матір Вікторія пішла до своєї мами по картоплю. 10-річному Івану вона сказала доглядати молодших дітей.

«Пройшло буквально десять хвилин. Моя мама живе за 800 метрів. У будинок забігає мій менший восьмирічний син і каже мені: «Мамо, Іван згорів», – я вилетіла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене», – розповіла вона журналістам.

Швидка прибула, коли хлопчик вже почав втрачати свідомість.

Жінка весь час прикладала до його тіла мокре простирадло.

«Сірники лежали на припічку біля груби, бензин у шафі, де запчастини. Десь 200 грамів того бензину, черкнув сірниками і так підпалив себе», – сказала жінка.

Хлопець поступив до Гайворонської лікарні з опіками другого ступеня. За словами матері, дитину оперували три години.

«Зараз ми виводимо його з опікового шоку та «відкапуємо». Він отримав опіки від підколінних ямок до шиї та дихальних шляхів. Вночі йому наклали штучну шкіру», – розповів генеральний директор Гайворонської лікарні Олександр Скрипник.

12 січня хлопчика планують перевезти на лікування в реанімацію Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

До слова, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.