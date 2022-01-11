Медики заслуговують на достойну зарплату, а не крихти від влади

Лікарі ризикують життям, рятуючи хворих. Але держава слабко їм в цьому допомагає

Украінські поліцейські вже виступили з публічним протестом проти мізерних зарплат

В той злочасний вечір в прийомне відділення київськоі лікарні швидкої допомоги паралельно привезли пані, яка так само була жертвою ожеледиці. Інша молода жінка примудрилася невдало стати на ногу і зламати її прям вдома. Ми чекали операції, лікарі розповіли, що щороку роблять кілька тисяч операційних втручань – травматологія, хірургія, нейрохірургія, інші ургентні випадки.

Коли я гепнулася і гострий біль не залишав сумніву, що це перелом – відразу поїхали в КЛШД, бо впевнена в професійності хірургів, які щодня збирають кістки, рятують десятки хворих.

Щиро дякую лікарям, медсестрам, санітаркам, інтернам, анестезіологам, всім, з ким перетнулася в ці дні.

Перебування в лікарні збагатило мої знання про нинішнє ставлення держави до лікарів, хоч наша команда не раз наголошувала, що інфляція давно зжерла й без того злиденні зарплати медперсоналу.

Отже, в київських лікарнях медики вчасно отримують так звану міську надбавку. Ці кілька тисяч доплат є критично важливими для санітарок, медсестер, анестезіологів, хірургів, чиї ставки складають від… 5 до 10 тис грн…

Зарплати, які залежать від перерахувань НСЗУ, нерідко затримують на кілька днів, як це трапилося і напередодні новорічних свят. Раніше такі скарги неодноразово отримували з регіонів. Вцілому медики хотіли б більшого діалогу з НСЗУ і розуміння її політики.

Звичайно, на часі збільшення вартості так званих пакетів медичних послуг, й це питання наша команда піднімає давно. Як і продовження медичноі реформи, що дозволить підняти лікарям другої ланки і профільним спеціалістам зарплати. Інакше ми втратимо медицину, а украінські лікарі і персонал просто емігрують.

Мені було дуже цікаво почути думки про медичну освіту. Добре, що наша команда відновила військову медицину, навмисне знищену Януковичем.

Але очевидно, що маючи такі унікальні напрямки в цілих сферах медицини, як кардіохірургія, ендокринологія, нейрохірургія, варто розвивати ці напрямки як окремі школи, а не робити ставку виключно на уніфікацію

При лікарнях мали б працювати університетські кафедри, й це збагатить нашу медицину, освіту і науку. Це і світовий досвід, до речі.

Тема санепідстанції дуже популярна на політичних ток шоу, де опоненти з різних таборів до вереску сперечаються, хто ж і навіщо її закрив. Так ось, медики підтверджують, що санепідстанція в її існуючому вигляді була джерелом терору і корупції, й її варто було ліквідувати. Але правда в тому, що з водою виплеснули й дитя, й нам потрібно негайно відновити навчання епідеміологів і створити для іх роботи всі необхідні умови.

Ковідні доплати медики не отримують (хіба що в ковідних відділеннях). Хоча ковідні хворі теж ламають кінцівки, в них буває апендицит, і іх, звичайно, оперують і доглядають – але лікарі непрофільних відділень ніяких доплат за це не отримають.

Довести, що ти захворів на ковід на роботі – теж цілий квест

Чимало медперсоналу столичних лікарень – це жінки з області, або навіть сусідніх регіонів. І велику частину іх злиденних зарплат забирає електричка чи маршрутка. Потяг з Ніжина, наприклад, коштує 45 грн., майже 100 в дві сторони. Отож, вони економлять. Замість чергувати добу/потім три відпочинок, працюють по 2-3 доби безперервно, аби заощадити. І з жахом очікують підвищення цін на проїзд.

Субсидії – це окрема історія. З усіх моїх співрозмовників ніхто не зміг отримати допомогу держави на покриття тарифів і всі вони бояться нових платіжок за грудень/січень.

Украінські поліцейські вже виступили з публічним протестом проти мізерних зарплат, хоч в бюджеті 22 їм кинули кістку у вигляді 10% надбавки

На освітян в цьому бюджеті коштів не знайшлося.

Зеленський влітку 20 пообіцяв лікарям зарплати в 20 тисяч гривень до кінця року.

Традиційно збрехав. Як і слуги, які знаходять кошти на велике корупційне будівництво, на кишенькові телеканали Банкової, прокуратуру і ДБР, які кошмарять опозицію, на позитивних блогерів, які отримують зарплати в наглядових радах. Тільки на медиків в ковідні роки коштів не знаходилося. І медики це запам’ятали.

В бюджеті 22 таки кинули лікарям маленьку кістку. Медики чекають січневих зарплат. Головне, аби ці кошти не з’їла інфляція

Як опозиція, я погоджуюся з тим, що неправильно тільки критикувати. Треба пропонувати. Нагадаю, що ще в 20-му ми запропонували обов’язкове страхування всіх лікарів. Підняття зарплат за рахунок перерозподілу коштів від репресивних структур на медицину, ми пропонували виплату премій медикам з ковідного траншу МВФ в 2.7 млрд дол. Але інше питання, що влада цих пропозицій ніколи не чує. Дарма.

Це як з Армією. Пам’ятаєте, ми півроку вимагали від влади негайно виплатити всі заборгованості ЗСУ. Банкова і слуги кричали, що «ЄС» бреше. Аж поки не визнали нашу правоту і не повернули Армії три млрд.

Р. S. Дівчата, не одягайте слизькі уггі на ожеледицю. Всім здоров’я і добра!

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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