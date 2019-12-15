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    У світі

    На Філіппінах стався потужний землетрус – загинула дитина

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    На Філіппінах стався потужний землетрус – загинула дитина

    Автошляхи та будівлі були пошкоджені, електропостачання припинене

    На півдні Філіппін на острові Мінданао зафіксували кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Внаслідок землетрусу загинула щонайменше одна дитина.

    Про це повідомляє VNA.

    «Унаслідок землетрусу магнітудою 6,8, що стався поблизу міста Давао на острові Мінданао на Філіппінах 15 грудня, загинула 6-річна дівчинка, ушкодження отримали ще 14 людей», – йдеться у повідомленні.

    Епіцентр землетрусу знаходиться за 61 кілометр на південь від міста Давао.

    Автошляхи та будівлі, включаючи місцеву адміністрацію, були пошкоджені, електропостачання припинене у містечку Магсасей в провінції Давао-дель-Сур, поблизу епіцентру землетрусу.

    Попередження про цунамі не було.

    Як повідомлялося, у Казахстані вночі стався сильний землетрус.

    Нагадаємо, на Львівщині вночі стався землетрус.

    Філіппіни землетрус цунамі
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