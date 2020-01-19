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    Біля берегів Греції зафіксували сильний землетрус

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    Біля берегів Греції зафіксували сильний землетрус

    Сейсмологи говорять про землетрус магнітудою 5,0

    Біля берегів Греції відбулося сильний землетрус магнітудою 5,0.

    Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC)

    Наголошується, що землетрус було зафіксовано в 2:52 часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 6 кілометрах від населеного пункту Вальсамата. Вогнище залягало на глибині 5 кілометрів.

    Інформації про можливі жертви і руйнування на даний момент немає.

    Як повідомлялося, 15 грудня на півдні Філіппін на острові Мінданао були зафіксовані кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Епіцентр землетрусу лежав у провінції Південний Давао.

    Потужний землетрус, який стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей.

    До слова, албанські правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних у «вбивстві та зловживанні владою» через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя 50 людей.

    стихійні лиха Греція землетрус
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