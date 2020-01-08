  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Економічні втрати від землетрусу в Пуерто-Ріко можуть скласти $3 млрд

    • Розсилка
    Економічні втрати від землетрусу в Пуерто-Ріко можуть скласти $3 млрд

    Cтихійне лихо в Пуерто-Ріко виявилося найпотужнішим за останні сотні років

    Землетрус в Пуерто-Ріко магнітудою 6,4 бала може спричинити економічні втрати у понад 3 млрд доларів.

    Про це з посиланням на аналітиків повідомляє агентство CNN.

    Оскільки стихійне лихо виявилося найпотужнішим за останні сотні років, то і фінансові втрати найбільш високі порівняно з попередніми.

    Аналітик з досліджень стихійних лих Чак Уотсон оцінив економічні втрати від землетрусу на південному узбережжі Пуерто-Ріко в 3,1 мільярда доларів.

    Геологічна служба США повідомила, що підземні поштовхи сьогоднішнього землетрусу відчули понад 400 тисяч людей.

    Нагадаємо, в Пуерто-Ріко 6 і 7 січня відбулося два потужних землетруси магнітудою 5,8 і 6,4. Перший землетрус зруйнував будинки і викликав зсуви. Крім того, воно зруйнувало популярне туристичне скельне освіта - кам'яну арку, відому як Пунта Вентана.

    США стихійні лиха землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ