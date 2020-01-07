В Індонезії стався потужний землетрус



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Інформації про постраждалих поки немає

Сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 315 км до південно-заходу від міста Медан (адміністративного центру провінції Північна Суматра). Осередок залягав на глибині 30 км.

Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, на північному сході Ірану стався землетрус. Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

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Як повідомлялося, в Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.