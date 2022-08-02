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Аукціонний дім у США опинився в центрі скандалу через годинник Гітлера

Надія Клочко
Сьогодні, 20:09 glavcom.ua
Аукціонний дім у США опинився в центрі скандалу через годинник Гітлера
Адольф Гітлер отримав годинник у подарунок у 1933 році
фото: Alexander Historical Auctions

Alexander Historical Auctions і раніше продавали нацистські пам’ятні речі, чого уникають інші акукціони

Аукціонний дім Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд продав на аукціоні годинник Адольфа Гітлера. Зіткнувся з різкою критикою через продаж нацистських речей, аукціонний дім заявив, що годинник Гітлера придбав єврей. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомив президент Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос, годинник продали за $1,1 млн в перший день аукціону, а покупцем був європейський єврей. Хто саме придбав годинник – не розголошується. Панагопулос розповів, що йому та його родині погрожували розправою після торгів. Європейська єврейська асоціація була серед безлічі груп, які засудили продаж, заявивши, що передача предметів у приватні руки збагачує прихильників нацизму.

Однак Панагопулос сказав перед аукціоном, що ця критика недоречна.

«Те, що ми продаємо, – це відчутний, реальний доказ того, що Гітлер і нацисти жили, а також переслідували та вбивали десятки мільйонів людей. Знищити чи якимось чином перешкодити показу, чи захисту цих речей – злочин проти історії», – зазначив він.

Покупці, за словами президента аукціонного дому, не є неонацистами, «які надто бідні та надто безглузді», щоб оцінити будь-який історичний матеріал.

Годинник подарували Гітлеру в 1933 році, коли він став канцлером Німеччини. На ньому зображена свастика, ініціали AH – Adolf Hitler, а також дата його народження. Вважається, що годинник захопили французькі солдати в 1945 році, коли штурмували резиденцію Гітлера в Альпах. Після того його перепродували, доки він не потрапив на аукціон, який відбувся 29 липня.

Годинник купили у перший день аукціону
Годинник купили у перший день аукціону

Аукціони Alexander Historical Auctions і раніше критикували за готовність продавати нацистські пам’ятні речі, чого багато аукціонних будинків уникають. У 2011 році, наприклад, компанія заявила, що ортодоксальний єврей-колекціонер купив щоденники, написані після Голокосту нацистським лікарем Йозефом Менгеле.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про незвичний аукціон, кошти з продажу лотів якого пішли на допомогу Збройним силам України. Активісти продавали форму та амуніцію вбитих в Україні російських окупантів.

Також відомо, що на благодійному аукціоні «Укравтодор» продав легендарний дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до Росії – нах*й» за 631 тисячу гривень.

Гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.

Теги: аукціон США

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