Аукціон на підтримку Збройних сил здивував мережу: що продавали (фото)

Активісти вирішили реалізувати форму вбитих росіян

Активісти взялися продавати форму та амуніцію вбитих росіян, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Про незвичний аукціон на Facebook розповів Юрій Божко.

«Я думав, що мою свідомість вже важко чимось струснути... Аж тут активісти замутили такий собі видозмінений аукціон з продажу форми дохлих орків. Гроші збирають для потреб бійців», – написав він.

У коментарях до публікації спалахнула дискусія щодо доречності такого аукціону. Думки користувачів розділилися. Одні наполягали, що місце форми та касок окупантів у музеї, інші ж зауважували – практика подібних продажів давно існує, зокрема й на українському військовому аукціоні Reibert.

«То й передали б у музей. Дві користі було б»; «А чому ні? Норм тєма. Я б десантний ніж хотів би собі, наприклад. Суто «щоб було»; «Я хочу ніж з вбитого окупанта», – ідеться у коментарях.

Раніше повідомлялося, що на благодійному аукціоні «Укравтодор» продав легендарний дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до Росії – нах*й» за 631 тисячу гривень.

Також гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.