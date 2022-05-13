Голлівудський актор виставив на аукціон свій Jaguar, щоб допомогти українцям

Річард Гір вже не вперше допомагає Україні

Відомий американський актор Річард Гір виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аукціонну платформу Bring A Trailer.

«Уся сума продажу, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями, що допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні», - йдеться в описі до аукціонного лота.

Вказується, що кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску був придбаний Гіром, відтоді був у власності актора та залишався у Нью-Йорку. Автівка з люксовим оздобленням має двигун об’ємом 4 л та п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км. - Ред.)

Раніше актор вже брав участь у проєктах на підтримку України, зокрема благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.

Як повідомлялося, бейсбольний м’яч з підписом президента України Володимира Зеленського продали на аукціоні в США за $50 тис.

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