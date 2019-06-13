Аварія катера у Будапешті: у річці Дунай знайдено тіло ще одного туриста



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Тіло виявили в 110 кілометрах від місця трагедії Фото: Yonhap

Загиблим виявився 60-річний південнокорейський турист

В Угорщині в річці Дунай виявили тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок аварії туристичного катера.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Наголошується, що загиблим виявився 60-річний південнокорейський турист. Його тіло виявили в 110 кілометрах від місця трагедії.

Таким чином, загальна кількість жертв аварії катера зросла до 23 осіб, ще троє людей вважаються зниклими бевісти.

Як відомо, угорська поліція заарештувала капітана судна після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.

Згодом в Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї.

Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

Після підняття частини затонулого судна у вівторок водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.