Авіакатастрофа у Підмосков’ї: Рятувальники знайшли дві тисячі уламків

Рятувальники витягують уламки з-під снігу

Після розширення зони пошуку в районі катастрофи Ан-148 в Московській області знайдено вже понад дві тис. уламків. Про це повідомляє видання РИА «Новости» з посиланням на представника оперативного штабу на місці НП. «Станом на ранок середи, в районі катастрофи Ан-148 знайдені 2,07 тис. уламків», - розповів він. Нагадаємо,



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Рятувальники витягують уламки з-під снігу

Після розширення зони пошуку в районі катастрофи Ан-148 в Московській області знайдено вже понад дві тис. уламків. Про це повідомляє видання РИА «Новости» з посиланням на представника оперативного штабу на місці НП.

«Станом на ранок середи, в районі катастрофи Ан-148 знайдені 2,07 тис. уламків», - розповів він.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Пізніше повідомлялося, що у Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї.