У Росії взялися за розшифровку «чорних ящиків» з Ан-148

В РФ повідомили, що очікують групу фахівців з України, які допоможуть провести слідство щодо катастрофи

У Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї 11 лютого. Про це у вівторок повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Росії, передає ТАСС. «Після установки носія інформації параметричного самописця в технологічний наземний пристрій і



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В РФ повідомили, що очікують групу фахівців з України, які допоможуть провести слідство щодо катастрофи

У Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї 11 лютого. Про це у вівторок повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Росії, передає ТАСС.

«Після установки носія інформації параметричного самописця в технологічний наземний пристрій і відновлення інформаційних і живлять зв'язків (шлейфів) було вироблено успішне копіювання всієї інформації бортового параметричного реєстратора. Є запис 16 польотів, в тому числі того, що завершився катастрофою», - повідомили в МАК.

Відзначили, що фахівці вже приступили до розшифровки запису.

«На даний момент тривають роботи з підготовки носія інформації звукового самописця до копіювання», - відзначили в російському комітеті.

Також в МАК повідомили, що очікують групу фахівців з України - держави розробника літака Ан-148.

«Проведено переговори з уповноваженим представником Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів України - держави розробника літака і розробника і виробника двигуна, а також з представниками розробника літака - державного підприємства «Антонов», - поінформували в МАК.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.