Стали відомі подробиці про літак, що розбився під Москвою

Бортовий номер літака RA-61704, він почав літати в 2010 році

Сервіс flightradar24 публікує деякі дані про літак Ан-124, що зазнав катастрофи під Москвою сьогодні. Його бортовий номер RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії». Сама по собі модель також нова. Ці близькомагістральні літаки почали випускати в 2009



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Фото: hans-gille.livejournal.com Літак, що розбився

Бортовий номер літака RA-61704, він почав літати в 2010 році

Сервіс flightradar24 публікує деякі дані про літак Ан-124, що зазнав катастрофи під Москвою сьогодні. Його бортовий номер RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Сама по собі модель також нова. Ці близькомагістральні літаки почали випускати в 2009 році. У літака два турбореактивні двигуни, він приймає на борт до 80 пасажирів.

Анонімний співрозмовник «Інтерфаксу» повідомив, що літак, який розбився, був вантажним, а не пасажирським.

Катастрофа в Підмосков'ї - друга в історії для Ан-148. У 2011 році аналогічний літак розбився в Білгородській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинув весь екіпаж з шести чоловік.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Джерело: Медуза