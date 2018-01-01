  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Стали відомі подробиці про літак, що розбився під Москвою

    Бортовий номер літака RA-61704, він почав літати в 2010 році
    Сервіс flightradar24 публікує деякі дані про літак Ан-124, що зазнав катастрофи під Москвою сьогодні. Його бортовий номер RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії». Сама по собі модель також нова. Ці близькомагістральні літаки почали випускати в 2009
    • Сьогодні, 14:58
    • Розсилка
    Літак, що розбився
    Фото: hans-gille.livejournal.com
    Літак, що розбився

    Бортовий номер літака RA-61704, він почав літати в 2010 році

    Сервіс flightradar24 публікує деякі дані про літак Ан-124, що зазнав катастрофи під Москвою сьогодні. Його бортовий номер RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Сама по собі модель також нова. Ці близькомагістральні літаки почали випускати в 2009 році. У літака два турбореактивні двигуни, він приймає на борт до 80 пасажирів.

    Анонімний співрозмовник «Інтерфаксу» повідомив, що літак, який розбився, був вантажним, а не пасажирським.

    Катастрофа в Підмосков'ї - друга в історії для Ан-148. У 2011 році аналогічний літак розбився в Білгородській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинув весь екіпаж з шести чоловік.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Стали відомі подробиці про літак, що розбився під Москвою
    Стали відомі подробиці про літак, що розбився під Москвою

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Джерело: Медуза

    Росія авіакатастрофа літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ