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    Під Москвою розбився літак із 65 пасажирами

    Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було
    Пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах. «Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було», - сказало джерело. Раніше
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    Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було

    Пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах.

    «Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було», - сказало джерело.

    Раніше джерело повідомило «Інтерфаксу», що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з Москви в Орськ. Зв'язок з екіпажем встановити не вдалося. На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.

    АТ «Саратовські авіалінії» створено в травні 1994 року, виконує перевезення всередині Росії і міжнародні чартерні рейси. Парк авіакомпанії включає п'ять літаків Ан-148-100, сім Як-42 і два Embraer-190

     Дивіться відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою

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