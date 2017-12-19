Під Москвою розбився літак із 65 пасажирами

Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було

Пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах. «Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було», - сказало джерело. Раніше



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Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було

Пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах.

«Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було», - сказало джерело.

Раніше джерело повідомило «Інтерфаксу», що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з Москви в Орськ. Зв'язок з екіпажем встановити не вдалося. На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.

АТ «Саратовські авіалінії» створено в травні 1994 року, виконує перевезення всередині Росії і міжнародні чартерні рейси. Парк авіакомпанії включає п'ять літаків Ан-148-100, сім Як-42 і два Embraer-190

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