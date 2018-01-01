МЗС: українців у розбитому під Москвою літаку Ан-148 не було
- Вчора, 21:15
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За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148
Громадян України на борту літака Ан-148 Саратовських авіаліній, який 11 лютого розбився в Підмосков'ї, не було.
Про це повідомив дипломат Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.
«За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, який зазнав катастрофи в Підмосков'ї», - написав він.
Зазначимо, що екстрені служби РФ не виключають, що на борту потерпілого крах під Москвою літака Ан-148 могли знаходитися іноземці.
Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.
Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».
Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.
Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.
Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.
Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.