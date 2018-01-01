В РФ підтвердили загибель двох іноземців внаслідок катастрофи Ан-148

На борту перебували громадяни Швейцарії і Азербайджану

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на офіційні дані ГУ МНС РФ по Оренбурзькій області. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака Ан-148 рейсу 6W703 «Домодєдово – Орськ», на борту



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Місце авіакатастрофи в РФ

На борту перебували громадяни Швейцарії і Азербайджану

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на офіційні дані ГУ МНС РФ по Оренбурзькій області.

Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака Ан-148 рейсу 6W703 «Домодєдово – Орськ», на борту перебував Klaeui Ulrich, громадянин Швейцарії і Наміг Гахраманов, громадянин Азербайджану.

Раніше росЗМІ повідомляли, що серед жертв авіакатастрофи начебто є три іноземці - громадяни Азербайджану, Казахстану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Основні офіційні версії авіакатастрофи - погодні умови, людський фактор і технічний стан лайнера.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.

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